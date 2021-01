Gattuso: “Siamo stati dei polli, c’è poco da dire. Troppo facile parlare delle assenze” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Sky della sconfitta interna con lo Spezia: “Siamo stati polli, abbiamo perso una partita incredibile. Ci Siamo addormentati. C’è poco da dire, quest’anno perdiamo partite in modo incredibile. Dobbiamo guardarci dentro. La cattiveria sotto porta è un dato di fatto. Non dobbiamo andare in confusione. Sicuramente il Napoli è una squadra che ama farsi male da sola. Dobbiamo fare gol, se non la butti dentro nel calcio diventa dura. PosSiamo parlare di un atteggiamento da migliorare, non dobbiamo perdere la testa come successo oggi. Quando una squadra fa 60 tiri in porta c’è poco da dire, è una squadra viva”. Oggi mancavano Mertens e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gennaro, allenatore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Sky della sconfitta interna con lo Spezia: “, abbiamo perso una partita incredibile. Ciaddormentati. C’èda, quest’anno perdiamo partite in modo incredibile. Dobbiamo guardarci dentro. La cattiveria sotto porta è un dato di fatto. Non dobbiamo andare in confusione. Sicuramente il Napoli è una squadra che ama farsi male da sola. Dobbiamo fare gol, se non la butti dentro nel calcio diventa dura. Posdi un atteggiamento da migliorare, non dobbiamo perdere la testa come successo oggi. Quando una squadra fa 60 tiri in porta c’èda, è una squadra viva”. Oggi mancavano Mertens e ...

