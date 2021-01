Gattuso: “Alla prima difficoltà perdiamo la testa. E’ difficile parlare di questa partita” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato così a DAZN dopo l’inattesa sconfitta contro lo Spezia: “Non so se è una questione di cattiveria sotto porta. Abbiamo creato tanto, è difficile parlare di questa partita ma dobbiamo capire che cosa succede. I tiri in porta li facciamo, siamo una delle squadre in Europa che creano di più. Ci mancano Osimhen e Mertens ma non basta a spiegare, siamo troppo nervosi, perdiamo la testa e Alla prima difficoltà commettiamo troppi errori. Non penso che sia solo sfortuna, dobbiamo stare sul pezzo e annusare prima il pericolo”. Foto: Twitter Napoli ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gennaro, tecnico del Napoli, ha parlato così a DAZN dopo l’inattesa sconfitta contro lo Spezia: “Non so se è una questione di cattiveria sotto porta. Abbiamo creato tanto, èdima dobbiamo capire che cosa succede. I tiri in porta li facciamo, siamo una delle squadre in Europa che creano di più. Ci mancano Osimhen e Mertens ma non basta a spiegare, siamo troppo nervosi,lacommettiamo troppi errori. Non penso che sia solo sfortuna, dobbiamo stare sul pezzo e annusareil pericolo”. Foto: Twitter Napoli ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Napoli si fa male da solo: lo Spezia vince in 10

