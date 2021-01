Galli spiega: 'La risposta immunitaria al vaccino è precoce, ma protetti solo dopo la seconda dose' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il professor Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive di UniMi, primario all'ospedale Sacco di Milano, ha chiarito al Tgcom24:"Per quanto riguarda il vaccino attualmente in somministrazione, la risposta immunitaria indotta è precoce, ma per parlare di protezione dal Covid è meglio attendere l'assunzione della seconda ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il professor Massimo, ordinario di Malattie infettive di UniMi, primario all'ospedale Sacco di Milano, ha chiarito al Tgcom24:"Per quanto riguarda ilattualmente in somministrazione, laindotta è, ma per parlare di protezione dal Covid è meglio attendere l'assunzione della...

