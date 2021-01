Funerali del sindaco Polo, sabato lutto cittadino per la durata delle esequie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il sinistra il sindaco Alberto Polo, a destra il vicesindaco Gianluigi Naletto. Foto da Facebook È morto Alberto Polo, sindaco di Dolo 4 gennaio 2021 sabato i Funerali del sindaco Polo: cerimonia in ... Leggi su veneziatoday (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il sinistra ilAlberto, a destra il viceGianluigi Naletto. Foto da Facebook È morto Albertodi Dolo 4 gennaio 2021del: cerimonia in ...

Ultime Notizie dalla rete : Funerali del Funerali del sindaco Polo, sabato lutto cittadino per la durata delle esequie VeneziaToday Oltre mille vite spezzate nella Marca, il tragico picco nell'ultimo mese

TREVISO - Oltre mille decessi. L’effetto del coronavirus assume proporzioni gigantesche nella Marca. Ieri sono mancate altre 26 persone. La triste conta dei lutti registrati in poco ...

L’ultimo saluto ad Antonio Zinanni, grande amico di Pistoia Sport

Si sono svolti alla parrocchia di Sant’Agostino i funerali di Antonio Zinanni. Tanti gli amici e conoscenti intervenuti per l’ultimo saluto Lunghi applausi e tante lacrime per l’ultimo saluto ad Anton ...

