FRODE ELETTORALE USA: "IL POTERE ITALIANO TREMA" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Da ieri gira un audio esplicativo di Maria Fe Z. Parker, CEO e fondatrice dell'azienda IT, Help You Build. La Signora Zack fa parte del Consiglio di Amministrazione di Nations In Action, un'organizzazione che si dedica alla diffusione della libertà a livello globale. Tra le posizioni ricoperte in passato nel Consiglio di amministrazione vi sono la Georgia Public Policy Foundation, il Consiglio per gli Affari Governativi della Camera degli Stati Uniti d'America. Maria Parker rilascia importanti rivelazioni con prove certe riguardo il coinvolgimento ITALIANO sulle elezioni americane 2020. La notizia era già uscita grazie alla testimonianza dell'ex agente CIA Bradley Johnson ( vedi mio articolo di qualche giorno fa https://www.databaseitalia.it/ex-agente-cia-la-FRODE-ELETTORALE-e-partita-da-roma/ ). Nella telefonata si evince ...

