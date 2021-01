Fratelli Caputo, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, l’episodio di mercoledì 6 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Torna in prima serata su canale 5 l’appuntamento con la serie “Fratelli Caputo“, che vede come protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Fratelli Caputo è la storia di un rapporto amore/odio e di un eterno conflitto tra due fratellastri, Nino e Alberto: i due si conoscono per la prima volta a distanza di cinquant’anni. Sono entrambi figli di Calogero Caputo, rimpianto sindaco di Roccatella che nel paesino siciliano aveva sposato Agata e avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, durante un viaggio di lavoro a Milano, aveva conosciuto Franca e da lei aveva avuto il secondo figlio, Alberto, abbandonando di fatto la famiglia Sicilia. Fratelli Caputo: anticipazioni episodio di mercoledì 6 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Torna in prima serata su5 l’appuntamento con la serie ““, che vede come protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci.è la storia di un rapporto amore/odio e di un eterno conflitto tra due fratellastri, Nino e Alberto: i due si conoscono per la prima volta a distanza di cinquant’anni. Sono entrambi figli di Calogero, rimpianto sindaco di Roccatella che nel paesino siciliano aveva sposato Agata e avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, durante un viaggio di lavoro a Milano, aveva conosciuto Franca e da lei aveva avuto il secondo figlio, Alberto, abbandonando di fatto la famiglia Sicilia.episodio di6 ...

