Fratelli Caputo | anticipazioni quarta ed ultima puntata dell’8 gennaio | la resa dei conti

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quarto ed ultimo appuntamento diPurtroppo siamo giunti all’della mini serie. Il quarto appuntamento andrà eccezionalmente in onda venerdì 82021 piuttosto che mercoledì 13. Lo sceneggiato che ha per protagonisti assoluti Nino Frassica e Cesare Bocci ha portato un po’ di spensieratezza e anche di ascolti a Canale 5. Infatti, era ai tempi de I Cesaroni che non si vedeva una storia rassicurante e familiare sulla rete ammiraglia Mediaset. Inoltre, rispetto alla fiction precedente, ovvero Il Silenzio dell’Acqua 2,ha mantenuto una media alta di share. Ma cosa accadrà nell’episodio finale previsto tra un paio di giorni? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutta la ...