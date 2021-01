Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 6 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Frasi della buonanotte – Abbiamo trascorso anche quest’ultima giornata festiva. oggi 6 gennaio, l’ Epifania tutte le feste si porta via. Ed allora da domani siamo tutti pronti a tornare alla routine. Godiamoci quest’ultima serata di relax e scambiamoci la buonanotte e dedichiamola a qualcuno di speciale per noi. Quando la sera le luci si spengono… tu tieni acceso il cuore! buonanotte!(Stephen Littleword) E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.(Antoine de Saint-Exupéry) Non c’è notte senza stelle.(Andre Norton) Da quali stelle siamo caduti per incontraci qui?(Friedrich Nietzsche) Tu guardi le stelle, stella mia, ed io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi.(Platone) buonanotte, ... Leggi su giornal (Di mercoledì 6 gennaio 2021)– Abbiamo trascorso anche quest’ultima giornata festiva., l’ Epifania tutte le feste si porta via. Ed allora da domani siamo tutti pronti a tornare alla routine. Godiamoci quest’ultima serata di relax e scambiamoci lae dedichiamola a qualcuno di speciale per noi. Quando la sera le luci si spengono… tu tieni acceso il cuore!!(Stephen Littleword) E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.(Antoine de Saint-Exupéry) Non c’è notte senza stelle.(Andre Norton) Da quali stelle siamo caduti per incontraci qui?(Friedrich Nietzsche) Tu guardi le stelle, stella mia, ed io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi.(Platone), ...

