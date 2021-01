FOTO/ La Befana dei Vigili del Fuoco fa tappa al reparto Pediatria dell’ospedale Moscati (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della festività dell’Epifania, i Vigili del Fuoco di Avellino insieme al personale dell’Associazione nazionale del Corpo e all’Unicef, hanno portato doni ai piccoli degenti del reparto Pediatria dell’ospedale Moscati. Nel rigoroso rispetto delle norme anti COVID quest’anno non si è entrati all’interno del reparto, e la Befana è arrivata dal cielo trasportata da un’autoscala. La consegna di regali e dolciumi è stata fatta al personale medico, il quale ha poi provveduto alla distribuzione ai bimbi. La “Befana in pediatra” arrivata alla sua decima edizione, ha lo scopo di alleviare il disagio dei bambini che sono in cura, ma anche quello di comunicare la vicinanza e l’affetto di tutto il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della festività dell’Epifania, ideldi Avellino insieme al personale dell’Associazione nazionale del Corpo e all’Unicef, hanno portato doni ai piccoli degenti del. Nel rigoroso rispetto delle norme anti COVID quest’anno non si è entrati all’interno del, e laè arrivata dal cielo trasportata da un’autoscala. La consegna di regali e dolciumi è stata fatta al personale medico, il quale ha poi provveduto alla distribuzione ai bimbi. La “in pediatra” arrivata alla sua decima edizione, ha lo scopo di alleviare il disagio dei bambini che sono in cura, ma anche quello di comunicare la vicinanza e l’affetto di tutto il ...

MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: La Befana vien di notte (con l’aiuto dei Vigili del Fuoco)…per i piccoli pazienti del Gemelli (FOTO) - irpiniatimes1 : VIDEO E FOTO/Arriva la Befana anche per la Pediatria del Moscati - Alessan13775500 : RT @francesco_terry: Stamattina sono uscito 'appositamente' per fare una bella foto. Però le nuvole hanno rovinato i miei piani. #Befana #… - Lilliflo : RT @francesco_terry: Stamattina sono uscito 'appositamente' per fare una bella foto. Però le nuvole hanno rovinato i miei piani. #Befana #… - COMUNECERVIA : Il Comune di #Cervia vi augura una buona #Epifania! Tantissimi auguri anche dalla nostra redazione. #Instagram #Tag… -