FOTO – Isfoa-Sicurcond | modella Sandra Platero madrina a conferimento Diplomi per Ecobonus 110%

Leggi su ladenuncia

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)sarà la, venerdì 8 gennaio, alla cerimonia di consegna deidi Tecnico rilasciati dalla Facoltàdi Scienze Aziendali in Tecnica Industriale e Commerciale con specializzazione in Agevolazione per la Riqualificazione Energetica. In tale veste, quindi, assisterà Stefano Masullo, magnifico rettoreLibera e Privata Università di Diritto Internazionale., indossatrice internazionale, è originaria del Salvador. Privilegiata Golf Mate della più prestigiosa rivista italiana di settore, Golf People Club Magazine,è inoltre testimonial aziendalesrl. Si tratta della società da 30 anni leader nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e ...