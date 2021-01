FOTO Camila Giorgi sempre più modella Su Instagram spopola | il tennis è ancora al primo posto?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)più personaggio via social in questi ultimi giorni. Nelle vesti di, conaccattivanti e provocanti, lata azzurra, n.1 del Bel Paese nella classifica WTA, sembra decisamente a proprio agio nelle pose proposte. Indubbiamente, la ragazza marchigiana ammalia per la sua bellezza e la domanda da porsi è: per lei ilresta al? Il quesito sorge spontaneo proprio per la naturalezza manifestata danegli scatti che la ritraggono in tutta la sua fisicità prorompente. Certo, una gioia per gli occhi in chiave maschile, ma lo sport con racchetta e pallina quale ruolo occupanella vita dell’azzurra? Lo scopriremo nelle prossime settimane, quando ...