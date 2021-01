"Forza Travaglio, fammi vedere di che pasta sei fatto". Sallusti, la clamorosa sfida al re dei manettari (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Due anni fa il super-procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri aveva ribaltato la politica calabrese e nazionale con la sua inchiesta "Lande desolate". Oggi, l'allora governatore Mario Oliverio e il suo vice Nicola Adamo, entrambi del Pd, sono stati assolti dalle accuse infamanti del pm. E Alessandro Sallusti picchia duro: "Di 'desolante' resta solo l'operato dell'intoccabile Gratteri, le vite personali e politiche rovinate degli accusati e la manipolazione da parte della magistratura del regolare corso della democrazia". A commento della sua indagine, il magistrato era stato impietoso: "La Calabria continua a essere, purtroppo ahinoi, l'Africa del Nord". "Invece - ribatte il direttore nel suo editoriale sul Giornale - si è dimostrato che la Calabria è ancora Italia, Paese (a volte) fondato sul diritto e non sulla mania di protagonismo di magistrati e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Due anni fa il super-procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri aveva ribaltato la politica calabrese e nazionale con la sua inchiesta "Lande desolate". Oggi, l'allora governatore Mario Oliverio e il suo vice Nicola Adamo, entrambi del Pd, sono stati assolti dalle accuse infamanti del pm. E Alessandropicchia duro: "Di 'desolante' resta solo l'operato dell'intoccabile Gratteri, le vite personali e politiche rovinate degli accusati e la manipolazione da parte della magistratura del regolare corso della democrazia". A commento della sua indagine, il magistrato era stato impietoso: "La Calabria continua a essere, purtroppo ahinoi, l'Africa del Nord". "Invece - ribatte il direttore nel suo editoriale sul Giornale - si è dimostrato che la Calabria è ancora Italia, Paese (a volte) fondato sul diritto e non sulla mania di protagonismo di magistrati e di ...

