Formula 1, Renault Alpine, che sorpresa! Davide Brivio sarà il nuovo CEO. Arriva dalla Suzuki MotoGP. Come racconta la Gazzetta dello Sport, quest'ingaggio ha colto di sorpresa tutti: Renault e Brivio hanno mantenuto il massimo riserbo nelle ultime settimane, tanto che anche il numero uno del

Un salto doppio. Davide Brivio è pronto a passare alla Formula 1, con un ruolo importante nella scuderia Renault. Cinquantasette anni, brianzolo, ha appena conquistato il Mondiale della MotoGp con la ...

L’italiano, team principal della Suzuki Campione del Mondo in MotoGP 2020 con Mir, diventa ceo del team francese di F1 che nel 2021 si chiamerà Alpine e vedrà il ritorno di Fernando Alonso come pilota ...

