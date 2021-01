Formazioni ufficiali Sassuolo Genoa | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ledimatch valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Radovanovic, Behrami, Czyborra; Scamacca, Shomurodov. Allenatore: Ballardini. Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : Crotone-Roma, formazioni ufficiali: panchina per Dzeko, Pellegrini e Veretout - V_Alby99 : Sampdoria-Inter : formazioni ufficiali - FantaConsigli1 : Le formazioni ufficiali di #SassuoloGenoa #Sassuolo: Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locate… - sportli26181512 : Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali: fuori Zapata, Muriel titolare: Di seguito le formazioni ufficiali di Atala… - SkySport : #CrotoneRoma, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese, gara del 16° turno di campionato di Serie A, in programma alle ore 15. Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks; Schouten, Svanb ...Alle ore 15 la Roma scende in campo all'Ezio Scida di Crotone per affrontare la formazione rossoblù. Queste le scelte dei due allenatori.