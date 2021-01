Fondi Lega | caso Lombardia Film Commission | patteggia 4 anni Luca Sostegni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ha reso dichiarazioni “confessorie”, la pena è “congrua” e ha restituito il profitto che costituisce condizione di ammissibilità almento per i reati contro la pubblica amministrazione quali il peculato. Così il gip Raffaella Mascarino nelle motivazioni contestuali con cui ha accolto la richiesta, dire 4e 10 mesi e 1.000 euro di multa avanzata, tramite l’avvocato Giuseppe Alessandro Pennisi, da, il presunto prestanome del commercialista Michele Scilieri, arrestato a luglio scorso nell’inchiesta milanese sule su presuntineri per laha versato 20mila euro come risarcimento. “Direttamente non ho ...