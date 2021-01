Fiorentina-Milan calcio femminile: orario, tv, programma, probabili formazioni Semifinale Supercoppa Italiana (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi, domenica 3 gennaio, allo stadio Comunale di Chiavari andrà in scena il match tra Fiorentina e Milan, seconda Semifinale della Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile. Andiamo a scoprire orario e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. A decretare la vincitrice del trofeo sarà una Final Four che si disputerà tra oggi e domenica 10 gennaio presso l’impianto che di norma ospita le partite della Virtus Entella (Serie B). Le contendenti sono le prime quattro classificate della scorsa edizione della Serie A, ossia Juventus, Fiorentina, Milan e Roma. Gli abbinamenti per le semifinali sono stati designate secondo il criterio che accoppia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi, domenica 3 gennaio, allo stadio Comunale di Chiavari andrà in scena il match tra, secondadella2021 di. Andiamo a scopriredella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. A decretare la vincitrice del trofeo sarà una Final Four che si disputerà tra oggi e domenica 10 gennaio presso l’impianto che di norma ospita le partite della Virtus Entella (Serie B). Le contendenti sono le prime quattro classificate della scorsa edizione della Serie A, ossia Juventus,e Roma. Gli abbinamenti per le semifinali sono stati designate secondo il criterio che accoppia ...

(Calciomercato.com) La Fiorentina tenta un nuovo affondo per l’attaccante ... al mercato viola stamattina sulle pagine sportive de La Nazione. Al posto dell’ex Milan si cerca una seconda punta che si ...

