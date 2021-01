Fiorentina, infortunio Ribery: lieve trauma distorsivo al ginocchio destro (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tegola per la Fiorentina che al termine della gara contro la Lazio, persa 2-1, ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di Ribery, uscito anticipatamente dal match: “Franck Ribery è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo di Lazio-Fiorentina a causa di un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tegola per lache al termine della gara contro la Lazio, persa 2-1, ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di, uscito anticipatamente dal match: “Franckè stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo di Lazio-a causa di unal. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni”. SportFace.

