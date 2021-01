Fiorentina | distorsione al ginocchio per Ribery Il comunicato

TgrRaiToscana : #Fiorentina battuta all'Olimpico per 2-1 dalla #Lazio. #Ribery si è infortunato nel primo tempo ed è uscito per una… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina distorsione

alfredopedulla.com

Nel Cagliari è probabile il debutto di del Ninja dall'inizio, tornano a disposizione anche altri giocatori interessanti in chiave Magic ...Contro i rossoneri Pirlo dovrà puntare nuovamente su Dybala. Pioli, problemi in mezzo al campo. Fra i nerazzurri Lukaku andrà al massimo in panchina ...