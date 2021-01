FIFA 21: Obiettivi Romarinho Silver Stars – Requisiti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Silver Stars di Romarinho per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La carta dell’attaccante brasiliano dell’Al Ittihad anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad una carta oro. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili in FUT 21. Obiettivi Silas Romarinho Silver Stars Vincine 3: Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Segnane 8: Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Fornisci 6 Assist: Fornisci 6 assist in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Overall e Stats ufficiali ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare la carta specialediper la modalità21 Ultimate Team. La carta dell’attaccante brasiliano dell’Al Ittihad anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad una carta oro. Potrete riscattare la carta speciale completando glidedicati disponibili in FUT 21.SilasVincine 3: Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Segnane 8: Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Fornisci 6 Assist: Fornisci 6 assist in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Overall e Stats ufficiali ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Obiettivi Romarinho Silver Stars - Requisiti - FutXFan : FIFA 21: Romarinho Obiettivi Stelle D’Argento - V__FUT : Vi piacerebbe vedere #Tavernier in versione Headliners di negli obiettivi? ?? Quanto potrebbe salire questa carta s… - ultimateteamit : *UPDATE* #FIFA21 #FUT #FUT21 Icon Swaps 1 – Token e Obiettivi Disponibile il secondo gruppo di token - GiocareOra : FIFA 21: come completare la sfida degli obiettivi Matheus Cunha per gli headliner di FUT -