Fenerbahce-Alanyaspor giovedì 7 gennaio | ore 17 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Diciassettesimo turno di Superlig turca e per l’è il momento dell’impegnativa trasferta sul terreno del. Per i gialloblu vittoria autoritaria nel derby contro il Kasimpasa, un 3 a 0 netto firmato dalla doppietta di Thiam che manda la squadra di Bulut al quarto posto in classifica a soli due punti dalla capolista Besiktas. Vittoria scacciacrisi quella InfoBetting: Scommesse Sportive e