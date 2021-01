Facebook deve risarcire gli italiani. La dura sentenza del tribunale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La corte d’appello ha condannato Facebook ad un risarcimento di oltre 3 milioni di euro per aver copiato dalla società italiana web sourceClamorosa sentenza della Corte d’Appello nei confronti di Facebook. Il colosso americano, infatti, è stato condannato a pagare 3 milioni e 800mila euro alla società milanese “Business Competence”, situata a Cassina de’ Pecchi. La sentenza di secondo grado conferma quella del primo, ma ha alzato decisamente la cifra del risarcimento, inizialmente fissata a 350mila euro. L’azienda milanese aveva portato in tribunale la società di Zuckerberg accusandola di aver violato il diritto d’autore ed anche di aver fatto della concorrenza sleale: Facebook, infatti, aveva copiato dai loro sviluppatori un’applicazione. Facebook ha copiato l’app ... Leggi su instanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La corte d’appello ha condannatoad un risarcimento di oltre 3 milioni di euro per aver copiato dalla società italiana web sourceClamorosadella Corte d’Appello nei confronti di. Il colosso americano, infatti, è stato condannato a pagare 3 milioni e 800mila euro alla società milanese “Business Competence”, situata a Cassina de’ Pecchi. Ladi secondo grado conferma quella del primo, ma ha alzato decisamente la cifra del risarcimento, inizialmente fissata a 350mila euro. L’azienda milanese aveva portato inla società di Zuckerberg accusandola di aver violato il diritto d’autore ed anche di aver fatto della concorrenza sleale:, infatti, aveva copiato dai loro sviluppatori un’applicazione.ha copiato l’app ...

Valenti12164345 : RT @BarillariDav: Facebook non si deve permettere di censurare il discorso in aula di un parlamentare. È accaduto per l'intervento di Sara… - IlTuvo : RT @BarillariDav: Facebook non si deve permettere di censurare il discorso in aula di un parlamentare. È accaduto per l'intervento di Sara… - AngileriDaniele : @BarillariDav Facebook non si deve permettere e basta. Non può assurgere al ruolo di giudice sulla libertà di espre… - Gianluc68325330 : RT @BarillariDav: Facebook non si deve permettere di censurare il discorso in aula di un parlamentare. È accaduto per l'intervento di Sara… - xposeidone : RT @BarillariDav: Facebook non si deve permettere di censurare il discorso in aula di un parlamentare. È accaduto per l'intervento di Sara… -