Fabio Aru si candida per i Mondiali di ciclocross: "Se il CT mi vuole, io sono disponibile". Il Cavaliere verso l'azzurro? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fabio Aru si è ufficialmente candidato per partecipare ai Mondiali 2021 di ciclocross, in programma domenica 31 gennaio a Ostenda (Belgio). Il Cavaliere dei Quattro Mori è stato molto chiaro in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: "Il Mondiale è anche compatibile con il ritiro della squadra (la Qhubeka-Assos, sua nuova formazione, ndr.): iniziamo il 19 gennaio a Girona, restiamo lì sino a fine mese e dalla Spagna potrei andare direttamente in Belgio. Con le date ci siamo. Se il CT mi vuole, io sono disponibile". E il CT Fausto Scotti sembra decisamente propenso ad assegnare una maglia azzurra al sardo, ne aveva già parlato pochi giorni fa ed è sempre stato molto vicino al 30enne: già nel 2007 e nel 2008 lo aveva selezionato per Europei e ...

