+Europa: “Basta emergenza, la Giunta lombarda si dimetta, si torni al voto” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “In questi giorni di mala gestione e cattiva organizzazione della campagna vaccinale in Lombardia che si protrae ormai dal marzo 2020, e dopo che la Giunta Fontana è stata de facto commissariata dal leader di un partito della maggioranza lombarda, alcuni esponenti della Lega e di quella stessa maggioranza stanno cercando di nascondere l’incapacità degli amministratori lombardi intorbidendo le acque e confondendo le idee con dichiarazioni che nulla hanno a che vedere con il problema reale”, così Vincenzo Giannico e Luca Perego, portavoce di +Europa Lombardia. Il continuare a dichiarare che la Giunta Fontana è efficiente solo perché ha stanziato ben 4 miliardi, a debito e che graveranno sulle spalle delle future generazioni, destinati ad infrastrutture e ‘regalie’ ai vari territori, mentre il problema reale è la salute ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “In questi giorni di mala gestione e cattiva organizzazione della campagna vaccinale in Lombardia che si protrae ormai dal marzo 2020, e dopo che laFontana è stata de facto commissariata dal leader di un partito della maggioranza, alcuni esponenti della Lega e di quella stessa maggioranza stanno cercando di nascondere l’incapacità degli amministratori lombardi intorbidendo le acque e confondendo le idee con dichiarazioni che nulla hanno a che vedere con il problema reale”, così Vincenzo Giannico e Luca Perego, portavoce diLombardia. Il continuare a dichiarare che laFontana è efficiente solo perché ha stanziato ben 4 miliardi, a debito e che graveranno sulle spalle delle future generazioni, destinati ad infrastrutture e ‘regalie’ ai vari territori, mentre il problema reale è la salute ...

M5S_Europa : Il cambio di destinazione d’uso dei fondi #UE proposto dal #M5S ha avuto effetti positivi, così come sburocratizzaz… - Affaritaliani : L'Europa 'sfiducia' Conte: basta con i bonus - petergomezblog : Vaccino Covid, l’allarme della Biontech: “Bisogna approvarne altri, il nostro non basta. Lacune nella fornitura in… - 4bd61bc50e46401 : @FratellidItalia L'Europa deve costruire la sua identita' che non e' anglo- americana. Abbiamo bisogno di una econo… - 4bd61bc50e46401 : @SecolodItalia1 L'Europa deve costruire la sua identita' che non e' anglo- americana. Abbiamo bisogno di una econom… -