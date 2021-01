Epifania al Melorio Covid Hospital di Santa Maria Capua Vetere

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – “Lì fuori c’è la tua vita. Non mollare, riprenditela!“. E’ il messaggio che l’Organizzazione di Volontariato Ciò che vedo in Città – SMCV ha voluto far pervenire, in occasione dell’, ai malati di Coronavirus ricoverati presso ildi. Una frase di incoraggiamento e speranza, incisa su decine di barrette di cioccolato realizzate artigianalmente, che l’Associazione ha voluto donare ai pazienti ricoverati in modo da rendere, per quanto possibile più dolce, la giornata dell’. Ed è stata proprio la Befana in persona, nel corso della mattinata, a ...