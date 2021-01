Epifania 2021 tra tradizioni popolari | curiosità e religione | tutto ciò che c’è da sapere

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il 6 gennaio si celebra l’che, secondo la tradizione, tutte le feste porta via. Per i Cristiani sparsi nel mondo si tratta di una festività religiosa, ma per tutti gli altri è il giorno in cui arriva la Befana a portare dolcetti o carbone ai grandi e ai bambini. Come accade spesso, anche per ciò che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.