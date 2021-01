Emergenza neve: scuole e giardini chiusi nel Pistoiese. (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Domani, giovedì 7 gennaio, e venerdì 8 gennaio resteranno chiuse la scuola d'infanzia e il nido La Margherita a Le Piastre, la scuola primaria di Cireglio, la scuola d'infanzia di Cignano e la scuola d'infanzia La Rondine a Campiglio Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Domani, giovedì 7 gennaio, e venerdì 8 gennaio resteranno chiuse la scuola d'infanzia e il nido La Margherita a Le Piastre, la scuola primaria di Cireglio, la scuola d'infanzia di Cignano e la scuola d'infanzia La Rondine a Campiglio

La lunga e intensa fase di maltempo in corso sull'Italia alimenta ormai da diversi giorni nevicate a carattere di bufera sull'Appennino Tosco-Emiliano. E' emergenza all' Abetone ( ...

Maltempo: Giani segue direttamente emergenza neve in Garfagnana e all'Abetone

Firenze, 6 gen. - (Adnkronos) - Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sta seguendo direttamente da Barga e da Castelnuovo Garfagnana ...

