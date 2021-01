Ema, via libera al vaccino Moderna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) BRUXELLES, 06 GEN - L'Agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell'agenzia. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) BRUXELLES, 06 GEN - L'Agenzia europea del farmaco ha dato l'ok alanti-Covid di. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondoche riceve il viada parte dell'agenzia.

TgLa7 : #Ema, via libera al vaccino di #Moderna. E' il secondo che riceve approvazione agenzia dopo ok a Pfizer - Corriere : Moderna, via libera dell’Ema. È il secondo vaccino autorizzato in Ue dopo l’ok a Pfize... - HuffPostItalia : Arriva il secondo vaccino in Europa: l'Ema autorizza il farmaco Moderna - danieledv79 : RT @danielecina: #Vaccini, via libera dell'Ema a quello di #Moderna. Domani riunione dell'Aifa per la messa in vendita - micheled2869 : RT @diabolicus23: ??Breaking News?? Via libera dell’EMA al vaccino Moderna. Ricordiamo che l’Italia riceverà 1,3milioni di dosi entro fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Ema via Ema, via libera al vaccino Moderna - Europa ANSA Nuova Europa Vaccino Moderna approvato dall'Ema: «Sicuro ed efficace, subito in commercio». Aifa, domani riunione per via libera

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da ...

Via libera dell’EMA al secondo vaccino (Moderna). L’Olanda ne ha ordinate 6,2 milioni di dosi

Il vaccino corona della società farmaceutica americana Moderna è stato approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e se la Commissione europea accetterà il consiglio, gli Stati membri ...

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da ...Il vaccino corona della società farmaceutica americana Moderna è stato approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e se la Commissione europea accetterà il consiglio, gli Stati membri ...