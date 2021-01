Elezioni Usa, sostenitori di Trump tentano di entrare al Congresso: scontri con la polizia – Video (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Disordini in corso a Washington, dove decine di migliaia di sostenitori del presidente uscente Donald Trump si sono radunati, in concomitanza con la sessione congiunta del Congresso che deve certificare la vittoria elettorale di Joe Biden. Nel frattempo, due edifici di Capitol Hill, il complesso che ospita i due rami del Congresso e la Corte Suprema, sono stati evacuati a seguito del ritrovamento di un pacco sospetto. Secondo quanto riportano le tv Usa, alcuni manifestanti hanno tentato di forzare i cordoni di sicurezza attorno a Capitol Hill. Video Twitter/KBoomhauer L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Disordini in corso a Washington, dove decine di migliaia didel presidente uscente Donaldsi sono radunati, in concomitanza con la sessione congiunta delche deve certificare la vittoria elettorale di Joe Biden. Nel frattempo, due edifici di Capitol Hill, il complesso che ospita i due rami dele la Corte Suprema, sono stati evacuati a seguito del ritrovamento di un pacco sospetto. Secondo quanto riportano le tv Usa, alcuni manifestanti hanno tentato di forzare i cordoni di sicurezza attorno a Capitol Hill.Twitter/KBoomhauer L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

