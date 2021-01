Elezioni Usa, i dem vicini alla doppietta in Georgia: Biden punta al controllo del Senato. Cnn: Warnock batte la repubblicana Loeffler (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È una battaglia all’ultimo voto quella che si svolge in questo momento nel ballottaggio per il Senato in Georgia. I candidati sono separati da poche migliaia di voti, anche se i due democratici sembrano vicini ad ottenere una vittoria storica. Il reverendo Raphael Warnock guida infatti sulla repubblicana Kelly Loeffler con il 50,4 per cento dei consensi contro il 49,5 e la Cnn ha già “chiamato” la sua vittoria. Nell’altra sfida Jon Ossof è in vantaggio di circa 4000 voti sul repubblicano David Perdue: da scrutinare ancora parte delle schede della contea di DeKalb, una delle roccafori democratiche, e quindi la vittoria di Ossof è estremamente probabile. L’affluenza nello Stato è stata eccezionale, con oltre 4 milioni di elettori. La vittoria darebbe ai democratici il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È una battaglia all’ultimo voto quella che si svolge in questo momento nel ballottaggio per ilin. I candidati sono separati da poche migliaia di voti, anche se i due democratici sembranoad ottenere una vittoria storica. Il reverendo Raphaelguida infatti sullaKellycon il 50,4 per cento dei consensi contro il 49,5 e la Cnn ha già “chiamato” la sua vittoria. Nell’altra sfida Jon Ossof è in vantaggio di circa 4000 voti sul repubblicano David Perdue: da scrutinare ancora parte delle schede della contea di DeKalb, una delle roccafori democratiche, e quindi la vittoria di Ossof è estremamente probabile. L’affluenza nello Stato è stata eccezionale, con oltre 4 milioni di elettori. La vittoria darebbe ai democratici il ...

Adnkronos : #ElezioniUsa, #Congresso certifica vittoria di @JoeBiden: che succede domani - alex_orlowski : Cioè sto matto sta accusando l’Italia di aver interferito nelle elezioni USA ? #facciamorete - Noovyis : (Elezioni Usa, i dem vicini alla doppietta in Georgia: Biden punta al controllo del Senato. Cnn: Warnock batte la r… - avatar1dory : RT @BidoliNicola: @PatriziaRametta ????????“Il Governo italiano e il Premier sono direttamente coinvolti nella frode elettorale che ha condizi… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Il democratico Raphael Warnock ha vinto uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato, battendo la senatrice uscente… -