ELEZIONI GEORGIA, DEM WARNOCK E OSSOFF VERSO SENATO USA/ Schumer 'è un giorno nuovo' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sempre secondo i sondaggi della Cnn ripresi da Quotidiano.net, anche il secondo candidato dem, Jon OSSOFF sarebbe in vantaggio con il 50,2% sul repubblicano David Perdue (49,8%), ma i risultati ... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sempre secondo i sondaggi della Cnn ripresi da Quotidiano.net, anche il secondo candidato dem, Jonsarebbe in vantaggio con il 50,2% sul repubblicano David Perdue (49,8%), ma i risultati ...

JACOBACAB2 : RT @fattoquotidiano: Elezioni Usa, i dem vicini alla doppietta in Georgia: Biden verso il controllo del Senato. Cnn: Warnock batte la repub… - bisagnino : In Georgia i democratici rivendicano la vittoria. Ma Trump non vuole arrendersi - NittiValerio : RT @unstablelorenzo: La reazione di Renzi dopo aver ricevuto la chiamata di Obama per interferire nelle elezioni americane in Georgia https… - ienablinski : RT @RobertoRedSox: “Ho vinto le elezioni Ho vinto in Pennsylvania Ho vinto in Arizona Gli altri hanno barato Ho vinto in Michigan Ho vinto… - MatteoLaruffa : Lui è l'unico che ha perso nelle elezioni di novembre e in quelle delle ultime ore in Georgia. Le sue dichiarazioni… -