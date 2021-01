“È morta, chiamata in Paradiso”. Già famosa a 27 anni, ma il destino è stato spietato (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il cancro si è portato via la giovane influencer di fitness di soli 27 anni, famosa anche per aver gareggiato in competizioni di bodybuilding. La sua morte è stata annunciata lunedì 4 Gennaio con un post condiviso sul suo profilo Instagram. “Con il cuore pesante, siamo tristi di annunciare che la nostra bella ragazza è stata chiamata a casa in Paradiso”. Questo è ciò che si legge nella didascalia del post. “Grazie a tutti per il vostro sostegno e incoraggiamento nel corso degli anni. Se c’è una cosa che lei ci ha insegnato è che, indipendentemente dalle battaglie che affrontiamo, possiamo sempre trovare un motivo per sorridere attraverso di esse”. (Continua dopo le foto) La giovane influencer si chiama Cheyann Shaw ed è morta a soli 27 anni. La sua mamma, Darci ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il cancro si è portato via la giovane influencer di fitness di soli 27anche per aver gareggiato in competizioni di bodybuilding. La sua morte è stata annunciata lunedì 4 Gennaio con un post condiviso sul suo profilo Instagram. “Con il cuore pesante, siamo tristi di annunciare che la nostra bella ragazza è stataa casa in”. Questo è ciò che si legge nella didascalia del post. “Grazie a tutti per il vostro sostegno e incoraggiamento nel corso degli. Se c’è una cosa che lei ci ha insegnato è che, indipendentemente dalle battaglie che affrontiamo, possiamo sempre trovare un motivo per sorridere attraverso di esse”. (Continua dopo le foto) La giovane influencer si chiama Cheyann Shaw ed èa soli 27. La sua mamma, Darci ...

Ultime Notizie dalla rete : morta chiamata Morta Cheyann Shaw: già famosa a 27 anni, ma il destino con lei è stato spietato Caffeina Magazine E’ morto a 76 anni Saverio Donzella, “U prufissuri ri Scicli”

E’ morto lo scorso 31 dicembre, all’età di 76 anni, Saverio Donzella. Tutti lo chiamavano “u prufissuri”. Era una persona molto conosciuta e stimata in città, come riporta Scicli Video Notizie. Laurea ...

Morta di cancro, 27enne fitness influencer consumata dal male

Era bellissima e sempre disponibile a rallegrare gli altri con il suo sorriso, ma per questa ragazza morta di cancro la vita è durata poco ...

