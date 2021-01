E’ il giorno della Strega: battuto il Cagliari, tre punti nella calza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCagliari – L’amarezza della sconfitta con il Milan è stata spazzata via. Nel giorno della Befana, a fare festa è la Strega. Il Benevento piazza un altro colpo in ottica salvezza andando a sbancare la Sardegna Arena e aprendo ufficialmente la crisi del Cagliari. Un successo meritato per i giallorossi di Inzaghi che hanno dimostrato di avere idee chiare rispetto ai rossoblu di Di Francesco. Non si sono mai persi d’animo i sanniti, nonostante l’iniziale svantaggio e un rigore solare negato dal var. Adesso la zona salvezza è più lontana e la Strega inizia a volare in cieli inesplorati e insperati. La partita – Cambia modulo Di Francesco, complice l’arrivo di Nainggolan che parte dal primo minuto. Il belga si piazza con Joao Pedro alle spalle di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– L’amarezzasconfitta con il Milan è stata spazzata via. NelBefana, a fare festa è la. Il Benevento piazza un altro colpo in ottica salvezza andando a sbancare la Sardegna Arena e aprendo ufficialmente la crisi del. Un successo meritato per i giallorossi di Inzaghi che hanno dimostrato di avere idee chiare rispetto ai rossoblu di Di Francesco. Non si sono mai persi d’animo i sanniti, nonostante l’iniziale svantaggio e un rigore solare negato dal var. Adesso la zona salvezza è più lontana e lainizia a volare in cieli inesplorati e insperati. La partita – Cambia modulo Di Francesco, complice l’arrivo di Nainggolan che parte dal primo minuto. Il belga si piazza con Joao Pedro alle spalle di ...

RobertoBurioni : In Israele hanno vaccinato il 65% degli ultrasessantenni e il 14% dei cittadini. Tra pochi giorni potrebbero cominc… - DiodatoMusic : Oggi anche il brano Che vita meravigliosa è d’oro. Ripenso alla solitudine della notte in cui ho registrato le prim… - riotta : In frigo come champagne per una festa che non ci sarà 469.950 dosi di vaccino #COVID19 . Somministrate 154.007. Com… - alarico999 : RT @Comunardo: #LetturaNecessaria del giorno: *Recovery Plan, il Corriere della Sera sbrocca su Stato e Mercato - Frankf1842 : RT @dellorco85: Due giorni fa polemiche su dosi. Oggi l'Italia è al 2° posto nel continente per quantità di dosi somministrate, alle spalle… -

