Dr. Dre in ospedale per sospetto aneurisma, il messaggio per rassicurare i fan (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dal 5 gennaio la stampa internazionale sta pubblicando notizie che parlano di una corsa di Dr. Dre in ospedale. Il rapper e produttore discografico sarebbe stato colpito da un aneurisma cerebrale. Le prime fonti arrivano da TMZ che racconta che Dr. Dre si troverebbe nel reparto di terapia intensiva e sotto costante osservazione dei medici. Il rapper si trova preso l’ospedale Cedar-Sinai Medical Center di Los Angeles. I rumors sulle sue condizioni di salute si rincorrono ma per il momento non ci sono novità. Il mondo del rap, intanto, si sta stringendo intorno a lui. Dr. Dre, infatti, è conosciuto anche per aver lanciato grandissimi artisti della scena internazionale come Eminem e Snoop Dogg. Tra i messaggi di affetto arriva anche quello del cestista LeBron James che sui social pubblica una foto che li ritrae insieme e aggiunge: ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dal 5 gennaio la stampa internazionale sta pubblicando notizie che parlano di una corsa di Dr. Dre in. Il rapper e produttore discografico sarebbe stato colpito da uncerebrale. Le prime fonti arrivano da TMZ che racconta che Dr. Dre si troverebbe nel reparto di terapia intensiva e sotto costante osservazione dei medici. Il rapper si trova preso l’Cedar-Sinai Medical Center di Los Angeles. I rumors sulle sue condizioni di salute si rincorrono ma per il momento non ci sono novità. Il mondo del rap, intanto, si sta stringendo intorno a lui. Dr. Dre, infatti, è conosciuto anche per aver lanciato grandissimi artisti della scena internazionale come Eminem e Snoop Dogg. Tra i messaggi di affetto arriva anche quello del cestista LeBron James che sui social pubblica una foto che li ritrae insieme e aggiunge: ...

