Doppietta dem in Georgia. Biden ora controlla anche il Senato (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Doppietta democratica nei ballottaggi per il Senato Usa in Georgia, che consegnano di fatto entrambi i rami del Congresso al partito di Biden. Non è ancora ufficiale - mancano ancora poche schede - ma con le ormai quasi certe vittorie di Warnock e Ossoff, i dem - che controllano già la Camera - salgono a 50 seggi in Senato, come i repubblicani, ma avranno in più il voto della vicepresidente Harris. Nel primo duello è stato eletto il reverendo democratico Raphael Warnock, il pastore protestante afroamericano che dirige la stessa chiesa Ebenezer di Atlanta che fu di Martin Luther King: ha almeno 50 mila voti più della senatrice repubblicana uscente. anche l’altro duello vede in vantaggio con una percentuale del 50,19% il democratico: Jon Ossoff, 33 anni, contro il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021)democratica nei ballottaggi per ilUsa in, che consegnano di fatto entrambi i rami del Congresso al partito di. Non è ancora ufficiale - mancano ancora poche schede - ma con le ormai quasi certe vittorie di Warnock e Ossoff, i dem - cheno già la Camera - salgono a 50 seggi in, come i repubblicani, ma avranno in più il voto della vicepresidente Harris. Nel primo duello è stato eletto il reverendo democratico Raphael Warnock, il pastore protestante afroamericano che dirige la stessa chiesa Ebenezer di Atlanta che fu di Martin Luther King: ha almeno 50 mila voti più della senatrice repubblicana uscente.l’altro duello vede in vantaggio con una percentuale del 50,19% il democratico: Jon Ossoff, 33 anni, contro il ...

