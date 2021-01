Dopo anni di rinvii la storica svolta sul deposito nucleare è una prova di responsabilità per il Governo. Nel sito finiranno le scorie di tutte le centrali dismesse (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ieri è giunta un’altra mazzata tra capo e collo dei governatori delle regioni italiane che si sono visti recapitare dalla Sogin, come dono per l’Epifania, l’elenco delle 67 zone compatibili per ospitare il deposito unico delle scorie nucleari italiane (leggi l’articolo) per cui il nostro Paese è già sotto infrazione Ue da diverso tempo. In realtà la lista era attesa da ben sei anni, ma la decisione era continuamente rinviata e nessuno si prendeva la responsabilità neppure di individuare i possibili siti che soddisfano i 25 criteri previsti dalla carta Cnapi. Infatti l’Italia non solo aveva avviato diverse centrali nucleari negli anni ’60, poi interrompendone il programma, ma non era neanche stata capace di smaltire da sé i rifiuti radioattivi che hanno tempi millenari ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ieri è giunta un’altra mazzata tra capo e collo dei governatori delle regioni italiane che si sono visti recapitare dalla Sogin, come dono per l’Epifania, l’elenco delle 67 zone compatibili per ospitare ilunico dellenucleari italiane (leggi l’articolo) per cui il nostro Paese è già sotto infrazione Ue da diverso tempo. In realtà la lista era attesa da ben sei, ma la decisione era continuamente rinviata e nessuno si prendeva laneppure di individuare i possibili siti che soddisfano i 25 criteri previsti dalla carta Cnapi. Infatti l’Italia non solo aveva avviato diversenucleari negli’60, poi interrompendone il programma, ma non era neanche stata capace di smaltire da sé i rifiuti radioattivi che hanno tempi millenari ...

