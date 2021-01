Donald Trump: «In Georgia voto rubato». I fan assaltano il Congresso. Sospesa certificazione vittoria Biden (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Disordini a Washington. Con un'azione senza precedenti, i fan di Donald Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill per protestare contro la certificazione della vittoria di Joe Biden. Finora... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Disordini a Washington. Con un'azione senza precedenti, i fan dihanno fatto irruzione dentro Capitol Hill per protestare contro ladelladi Joe. Finora...

