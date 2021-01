Donald Trump: «In Georgia il voto è rubato». I suoi fan cercano di entrare al Congresso. Sospesa certificazione vittoria Biden (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Capitol Hill (il Campidoglio a Washington) in lockdown dopo che migliaia di fan di Donald Trump hanno circondato il Parlamento salendo anche sulle gradinate e le balconate mentre è in... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Capitol Hill (il Campidoglio a Washington) in lockdown dopo che migliaia di fan dihanno circondato il Parlamento salendo anche sulle gradinate e le balconate mentre è in...

