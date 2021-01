Donald Trump, il giorno più nero: «Ci hanno rubato anche i ballottaggi in Georgia, non concederò mai la vittoria» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Di giorni neri ne ha avuti tanti, Donald Trump, nei suoi quattro anni tumultuosi da presidente. Mai però come questo 6 gennaio in cui ha perso clamorosamente tutto. Dopo la Casa Bianca, oggi... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Di giorni neri ne ha avuti tanti,, nei suoi quattro anni tumultuosi da presidente. Mai però come questo 6 gennaio in cui ha perso clamorosamente tutto. Dopo la Casa Bianca, oggi...

«Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai» la vittoria: il presidente degli Usa Donald Trump ha esordito così davanti ad alcune migliaia di fan radunatisi nel parco a sud della Casa Bianca per la m ...

