Donald Trump | assalto a Capitol Hill | le reazioni delle star da Chris Evans a Mark Ruffalo

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)della Marvel, sono tra leche hanno condiviso leall'attacco acompiuto dai sostenitori di. La situazione negli Stati Uniti è incredibilmente tesa dopo che i fan dell'ex presidentehanno preso d'a Washington e ledel cinema e della televisione, come, stanno esprimendo il proprio disgusto e dissenso sui social, condividendo in tempo reale le proprie. A Washington le attività ...

beppesevergnini : Donald #Trump finisce oggi, e finisce male. L’America ???? può guardare avanti. - SkyTG24 : Tensione e scontri nei pressi del Campidoglio, a #Washington, tra polizia e supporter di #Trump. I disordini sono i… - TeresaBellanova : L’attacco al Congresso USA fomentato dolorosamente dal Presidente uscente Donald #Trump è gravissimo. Tornerà la ca… - helixpis : RT @simonasiri: Neanche Bin Laden era riuscito ad attaccare Capitol Hill. C’è riuscito Donald Trump e i seguaci del culto. Questa è insurre… - andepalermo : RT @fanpage: #JoeBiden chiede a Donald #Trump di sedare gli animi e difendere la Costituzione #Washington #CapitolHill -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump

la Repubblica

Naturalmente Trump ha rifiutato anche la sconfitta in Georgia ... Niente da fare, per l’arrogante Donald perdere con stile è impossibile. Chi soccombe è solo un “loser”: il peggior insulto che conosca ...I sostenitori di Trump hanno marciato verso Capitol Hill ... Capitol Hill è stato posto in lockdown. Migliaia di fan di ‘The Donald’ hanno circondato il Parlamento salendo sulle gradinate e le ...