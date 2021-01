DIRETTA/ Napoli Spezia (risultato 1-0) streaming video DAZN: ha segnato Petagna! (Di mercoledì 6 gennaio 2021) DIRETTA Napoli Spezia. streaming video DAZN del match valevole per la sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021)del match valevole per la sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie A.

lalojimjuarez : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Napoli-Spezia 0-0 in diretta su - NapoliNetwork : C'è un nuovo Topic! (Serie A - 16) Napoli - Spezia [DIRETTA] - fanpage : #NapoliSpezia, segui il match in diretta - 8Passione : Non mancate questa sera alle 23,00 (ora italiana) allo Speciale Epifania di #QuelliCheilLunedi sul mio canale Youtu… - zazoomblog : DIRETTA- Napoli Spezia (risultato 0-0) streaming video DAZN: ci prova Bakayoko! - #DIRETTA- #Napoli #Spezia #(risu… -