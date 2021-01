DIRETTA/ Milan Juventus (risultato 1-1) video streaming tv: pareggia Calabria! (Di mercoledì 6 gennaio 2021) DIRETTA Milan Juventus, risultato live e info streaming video tv del match valevole per la sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021)live e infotv del match valevole per la sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie A.

JuventusTV : ?? Alle 14:30 in diretta le parole di @Pirlo_official alla vigilia di #MilanJuve ??? LIVE qui ??… - SkySport : Milan-Juventus, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE ? #MilanJuve Alle 20:45 Su Sky Sport Uno ?… - zazoomblog : LIVE Milan-Juventus 0-1 Serie A calcio in DIRETTA: Chiesa sblocca la partita! - #Milan-Juventus #Serie #calcio - cheering4lando : i falli nel calcio sono normali, pura strategia. mai vista così tanta cattiveria come stasera, diretta però non agl… - andb92 : È l’anno del Milan. Un fallo del genere non fischiato al VAR è assurdo. Ma in diretta era già fallo netto. -