Diretta Fiorentina Milan donne risultato finale 2-1 video tv | la decide Quinn!

sportface2016 : #SupercoppaFemminile: tutte le informazioni sulla finale #JuventusFiorentina - Fiorentinanews : DIRETTA #Fiorentina Femminile-Milan Supercoppa Italiana - MilanForever81 : RT @MilanForever81: Alle 18:00 ?? tutti a tifare le ragazze #Rissonere contro la #Fiorentina! Diretta @SkySport. Forza Ragazze, forza @acm… - infoitsport : DIRETTA Lazio-Fiorentina: segui la partita LIVE - infoitsport : DIRETTA Serie A, Lazio-Fiorentina | Segui la cronaca LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Fiorentina

PREPARTITA. Milan - Juventus è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 6 gennaio alle ore 15:00 allo stadio G ...65' Gol della Fiorentina. Corner di Bonetti e incornata di Quinn, dimenticata da Spinelli. Viola in vantaggio, 2-1. 61' Cambio nella Fiorentina: fuori Vigilucci, dentro ...