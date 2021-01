Davide Brivio lascia la Suzuki e diventa CEO di Alpine Renault! Clamoroso trasferimento nel mondo dei motori (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’universo dei motori è scosso da una clamorosa bomba di mercato in questa giornata dell’Epifania. Si tratta di un’indiscrezione ma, come confermano diversi media, la conferma ufficiale dovrebbe arrrivare già tra domani e venerdì: Davide Brivio lascerà la Suzuki, con cui ha vinto il Mondiale MotoGP 2020 insieme allo spagnolo Joan Mir, e approderà in F1, diventando il CEO di Alpine Renault! Un’operazione segretissima fino a questa mattina e di cui non era davvero trapelato nulla fino alle ultime ore: il manager brianzolo lascerà la scuderia giapponese e l’universo delle due ruote, prendendo le redini della formazione francese che spera di essere competitiva nella massima categoria automobilistica. Brivio prenderà dunque il posto di Cyril Abiteboul, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’universo deiè scosso da una clamorosa bomba di mercato in questa giornata dell’Epifania. Si tratta di un’indiscrezione ma, come confermano diversi media, la conferma ufficiale dovrebbe arrrivare già tra domani e venerdì:lascerà la, con cui ha vinto il Mondiale MotoGP 2020 insieme allo spagnolo Joan Mir, e approderà in F1,ndo il CEO diUn’operazione segretissima fino a questa mattina e di cui non era davvero trapelato nulla fino alle ultime ore: il manager brianzolo lascerà la scuderia giapponese e l’universo delle due ruote, prendendo le redini della formazione francese che spera di essere competitiva nella massima categoria automobilistica.prenderà dunque il posto di Cyril Abiteboul, che ...

