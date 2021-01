Dakar 2021, tappa 4: ancora Al Attiyah, Peterhansel come un'ombra (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Riyadh, dopo 338 km di prova speciale, vede ancora Nasser Al Attiyah e Mathieu Baumel vittoriosi alla Dakar 2021 . Terzo successo di fila per l'equipaggio su Toyota Hilux, in una giornata ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Riyadh, dopo 338 km di prova speciale, vedeNasser Ale Mathieu Baumel vittoriosi alla. Terzo successo di fila per l'equipaggio su Toyota Hilux, in una giornata ...

CrazyWheels1 : Dakar 2021 risultati quarta tappa - P300it : Terza vittoria di tappa per @AlAttiyahN nella quarta tappa della Dakar 2021.Questa la classifica della quarta tappa… - FormulaPassion : #Dakar2021 | Nuovi stravolgimenti in classifica - motorboxcom : #Dakar Continua l'alternanza di successi tra #Barreda e #Price nelle moto. Lo spagnolo della #Honda è ora secondo d… - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2021 quarta tappa in DIRETTA: Joan Barreda vince tra le moto duello Lategan e Al-Attiyah tra le auto - #Dakar #… -