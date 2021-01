Croazia, nuova scossa di terremoto avvertita anche a Trieste (Di giovedì 7 gennaio 2021) nuova scossa di terremoto registrata in Croazia a poche decine di chilometri da Zagabria. Il terremoto è stato rilevato anche dai sismografi di Trieste, dove la scossa è stata avvertita in diversi quartieri. Secondo quanto riporta la Protezione civile Fvg, il sisma si è verificato alle 18:01 ed è stato di magnitudo: 5.2 (ML Richter), alla profondità di 15 chilometri a 47 chilometri a Sud-Sud-Est di Zagabria (Croazia). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021)diregistrata ina poche decine di chilometri da Zagabria. Ilè stato rilevatodai sismografi di, dove laè statain diversi quartieri. Secondo quanto riporta la Protezione civile Fvg, il sisma si è verificato alle 18:01 ed è stato di magnitudo: 5.2 (ML Richter), alla profondità di 15 chilometri a 47 chilometri a Sud-Sud-Est di Zagabria (). SportFace.

TgLa7 : ??Nuova forte scossa di #terremoto in #Croazia di magnitudo 5.2 - SkyTG24 : Terremoto, nuova forte scossa in Croazia: magnitudo 5.3. Avvertita anche in Italia - Corriere : Un altro forte terremoto in Croazia: scossa di magnitudo 5.3 - Breakfast_Room : No via, pure una nuova scossa di terremoto in Croazia - AnnCathMoretti : RT @repubblica: Croazia, nuova forte scossa di terremoto nella zona di Petrinja: magnitudo 5.0 [aggiornamento delle 20:16] -

Ultime Notizie dalla rete : Croazia nuova Croazia, nuova forte scossa di terremoto nella zona di Petrinja: magnitudo 5.0 la Repubblica Altro terremoto all’estero: avvertito di nuovo anche nel Sud Italia

Terremoto in Croazia. Una nuova forte scossa di magnitudo 5.3 si è verificata intorno alle 18, ancora una volta nei pressi di Petrinja, la località a una cinquantina di km a sudest di Zagabria rimasta ...

Altra violenta scossa di terremoto in Croazia. È la settima

Non c’è pace per la Croazia e in particolare per la città di Petrinja, che è stata colpita da una nuova scossa di terremoto alle ore 18.01. La potenza è stata rilevante: 5.2 punti Richter. L’ipocentro ...

Terremoto in Croazia. Una nuova forte scossa di magnitudo 5.3 si è verificata intorno alle 18, ancora una volta nei pressi di Petrinja, la località a una cinquantina di km a sudest di Zagabria rimasta ...Non c’è pace per la Croazia e in particolare per la città di Petrinja, che è stata colpita da una nuova scossa di terremoto alle ore 18.01. La potenza è stata rilevante: 5.2 punti Richter. L’ipocentro ...