(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Giovedi e venerdi il Paese torna in giallo, ma con divieto di spostamento tra regioni, salvo i consueti casi previsti. Ci si potrà muovere all'interno della propria regione. Coprifuoco sempre dalle 22 alle 5 dell'indomani. Bar e ristoranti potranno riaprire in quei due giorni fino alle ore 18, poi solo asporto fino alle 22 e consegna a casa. Negozi aperti fino alle 20, via libera anche ai centri commerciali

Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - SkyTG24 : Covid, Ricciardi: 'Non riaprire scuole e zona rossa fino a metà gennaio' - zazoomblog : Covid zona gialla rafforzata 7 e 8 gennaio: le regole. Ecco cosa cambia - #Covid #gialla #rafforzata #gennaio: - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, zona gialla rafforzata 7 e 8 gennaio: le regole. Ecco cosa cambia -

Sanzione e diffida, martedì sera a Roma, per il gestore di un minimarket in zona San Paolo. Il negozio è stato sorpreso dagli ...Sono circa trentamila le persone che in Sicilia hanno gia’ ricevuto il vaccino anti-covid. In particolare, nella sola giornata di ieri, in tutto il territorio regionale sono state complessivamente som ...