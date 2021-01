Covid, sperimentato il vaccino italiano realizzato da ReiThera: ecco le funzioni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si è conclusa la prima fase di sperimentazione del vaccino italiano ideato da ReiThera. Positivi i primi risultati delle vaccinazioni iniziate 28 giorni fa. Il siero viene somministrato con una sola dose e ha prodotto gli anticorpi necessari. Il 90% dei vaccinati ha sviluppato anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus. Il test ha riguardato 100 persone nella fascia d’età 18-55 anni. Nessuna reazione avversa nei volontari. vaccino ReiThera Come già riportato, il vaccino è monodose e si conserva a una temperatura di 2-8 gradi. “Questo vaccino ha dimostrato di essere sicuro. Ha capacità di indurre risposta immunitaria degli adulti e la risposta è simile a quella di altri vaccini con due dosi”, commenta il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si è conclusa la prima fase di sperimentazione delideato da. Positivi i primi risultati delle vaccinazioni iniziate 28 giorni fa. Il siero viene somministrato con una sola dose e ha prodotto gli anticorpi necessari. Il 90% dei vaccinati ha sviluppato anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus. Il test ha riguardato 100 persone nella fascia d’età 18-55 anni. Nessuna reazione avversa nei volontari.Come già riportato, ilè monodose e si conserva a una temperatura di 2-8 gradi. “Questoha dimostrato di essere sicuro. Ha capacità di indurre risposta immunitaria degli adulti e la risposta è simile a quella di altri vaccini con due dosi”, commenta il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe ...

