Covid | somministrati 247mila vaccini | Arcuri “stiamo accelerando”

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le vaccinazioni Pfizer-BioNTech in Italia stanno aumentando sono arrivate a quota 274mila, di questi 70mila sono statimartedì. La regione che ha attualmente la percentuale più alta è il Lazio con il 77,9%, Toscana con il 71,5% e Veneto con il 73,8%. A seguire agli ultimi posti troviamo la Lombardia con il 21%, Valle D’Aosta con 18,07% Sardegna 9,8% e infine Calabria con il 6%. Nuovi medici e infermieri per le somministrazioni Dalle prossime settimane partirà un periodo di formazione per medici e infermieri, circa 15mila saranno selezionati con il bando della Protezione civile per far fronte alle richieste e somministrare i. Il Commissarioafferma “Abbiamo un dovere: non tenere una dose di vaccino ferma un minuto più del necessario“. Ritardi nelle consegne del vaccino A bordo di aerei e tir è ...