Covid, rimandati i Grammy Awards (Di mercoledì 6 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – rimandati i Grammy Awards. La principale cerimonia di premiazione dell'industria discografica, che si sarebbe dovuta tenere il prossimo 31 gennaio, causa Covid-19, che a Los Angeles sta causando sempre più contagi e decessi, è stata spostata al 14 marzo. Nello scorso novembre – come riporta la BBC – erano state annunciate le nomination, che avevano visto in testa Beyoncè, Taylor Swift e Dua Lipa. "Niete è più importante che la salute e la sicurezza delle persone della nostra comunità musicale e le centinaia di persone che lavorano senza requie a produrre lo show", ha affermato la Recording Academy, l'ente che gestisce i Grammy Awards. Assegnati per i risultati conseguiti nel settore della musica, i Grammys vengono generalmente considerati come ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid rimandati Covid, rimandati i Grammy Awards Ottopagine Cirio al "vaccine day" dei medici di base: "Piemonte tra le prime regioni d’Italia per numero di dosi somministrate" (FOTO e VIDEO)

“Il vaccino è uno strumento sicuro ed è la vera arma che ci permetterà di vincere il Covid”, ha ribadito il governatore ... Sarebbe stato assurdo riaprire le scuole tre giorni in presenza per poi ...

Ritorno a scuola, è caos totale: il governo litiga e ogni regione fa come gli pare…

Si tratta di bambini e ragazzi in età scolare (dai 3 ai 18 anni): la maggior parte dei casi, ben il 40%, si è verificata negli adolescenti dai 14 ai 18 anni. Si potrebbe partire da qui ad aprire un se ...

