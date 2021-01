Covid, nove contagi in Valle del Serchio: vaccinazioni anche con la neve (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 gennaio, sono 1 43 . APUANE: 7 casi Carrara 5, Massa 1, Montignoso 1; LUNIGIANA: 8 casi Aulla 2, Fivizzano 5, Villafranca in ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 gennaio, sono 1 43 . APUANE: 7 casi Carrara 5, Massa 1, Montignoso 1; LUNIGIANA: 8 casi Aulla 2, Fivizzano 5, Villafranca in ...

marialetiziama9 : RT @GiancarloDeRisi: Vaccini, procedono come le lumache. Al ritmo di 35.788 al giorno, per farlo a tutti gli italiani, servirebbero 9 anni.… - TereTWT : RT @GiancarloDeRisi: Vaccini, procedono come le lumache. Al ritmo di 35.788 al giorno, per farlo a tutti gli italiani, servirebbero 9 anni.… - Matteo0923 : RT @GiancarloDeRisi: Vaccini, procedono come le lumache. Al ritmo di 35.788 al giorno, per farlo a tutti gli italiani, servirebbero 9 anni.… - GiancarloDeRisi : Vaccini, procedono come le lumache. Al ritmo di 35.788 al giorno, per farlo a tutti gli italiani, servirebbero 9 an… - spicciar : RT @Luca_Gualtieri1: Nei primi nove mesi del 2020, le presenze nelle strutture ricettive italiane sono calate del 50,9%, con quasi il 70% d… -